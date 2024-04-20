單厚之：王金平也想對兩岸僵局做點什麼

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月20日電（記者 黃筱筠）在馬英九二度訪陸之後，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁也將帶領藍委訪陸。資深媒體人、曾任王金平“立法院長”任內幕僚的單厚之表示，王金平也希望為兩岸僵局做點什麼，王對中國大陸有很濃厚的善意。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



他指出，馬英九訪陸希望為兩岸和平鋪路，王金平對中國大陸善意也很濃厚，只是不像馬英九這樣的情懷。且要王金平講出一中會有困難，現在大家最多能講就是“憲法”一中，且都可能有困難。王金平若有訪問大陸，要維持馬英九訪陸基調的話，需要展現馬英九這樣“中華民國”情懷，王金平就算要這樣做，也不像。因此，王金平如果要訪陸，要思考用什麼形式去。



單厚之說，大中國情懷王金平也有，但是表達不像馬英九這樣，王就曾說過，國民黨來台灣，他們家族是怎麼接待，而且王金平書法寫得好，詩詞也背得嫻熟，對於中國是有情懷。只是不像馬英九是外省人，一路抗戰來到台灣，王金平家族當時歷經衹有日本殖民。



他強調，王金平其實對中國大陸善意一直都有，但兩岸現在格局能改變有限。大陸要去思考如何讓國民黨兩岸政策能比較好順應民眾，國民黨自己也要思考，但這確實很難，否則不會到現在都還在提1992年對談。王會想去大陸，但是要怎麼去？用什麼方式去？王也想要在兩岸上做點事情。希望對兩岸僵局做些什麼，緩解兩岸目前的緊張狀況。



