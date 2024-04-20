高永光：國民黨缺和陸具體作為　才老被扣帽

前“考試院副院長”、政治大學“國家發展研究所”兼任教授高永光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月20日電（記者 楊騰凱）前“考試院副院長”、政治大學“國家發展研究所”兼任教授高永光接受中評社專訪表示，其實國民黨只要別被利用、不當買辦，走正道守住中華文化，就不必怕抹紅。但國民黨有頭無腦，嘴上講和陸，卻沒有具體行動，才老是被人扣帽子，如果有具體行動，大家可以檢視到底是不是出賣台灣。



高永光表示，他有建議馬英九繼續辦中華民族共同體的論壇，包括論述文化、生活，尤其是和平。而國民黨這邊，如果沒有繼續擴散習馬二會談話內容，實在有點可惜。國民黨對於要不要續辦國共論壇態度也很曖昧，可能擔心辦理被抹紅，國共論壇有很多項目，國民黨前主席吳敦義任內他曾建議吳直接辦理和平論壇，只是當時還有一些顧慮，其實國民黨可以繼續延續國共論壇的和平論壇，因為老百姓希望和平。



高永光為政治大學政治研究所博士，曾任政治大學中山人文社會科學研究所所長、政治大學社科院“國防”事務研究中心主任、政治大學社會科學院院長、“考試院考試委員”、“考試院副院長”。現為政治大學“國家發展研究所”兼任教授。研究專長包括比較政治、社會科學方法論、地方治理、國家理論。



會不會擔心國民黨為了選舉而與中國大陸保持距離，甚至貼近美國？



高永光指出，馬英九過去大陸之後，國民黨主席朱立倫與副主席夏立言這邊馬上就跑美國，當然會讓外面覺得，好像在美中之間國民黨想取得平衡，或是要回應台灣部分民眾在台灣安全的議題上，比較偏向美國的心態，但也可以看出來，馬英九去了北京之後，接下來還有很多藍營政治人物要訪陸，台灣政治氛圍在改變，意識形態扣帽子效果不會像過去一樣。



高永光表示，藍營經過2020那一戰確實怕被抹紅，可是如何建立起不怕抹紅的信心？有些人不怕抹紅也是高票當選，只要不讓人被感覺被利用，不是當買辦，就不怕被抹紅，就沒什麼好怕的。藍營的人應該走正道就好，守住中華民族的文化、淵源，兩岸互動只要合法正常，就沒什麼好怕的。