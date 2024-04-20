快評：開放旅遊與否　賴政府兩岸政策試金石

中評社快評/4月19日，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁召開“振興台灣觀光相關產業座談會”，160位相關業界代表、30多位藍營“立委”，以及相關主管部門官員出席。傅崐萁表示，這場座談會希望解決全台基層業者的困境，讓所有部會動起來協助產業。他說，兩岸斷線8年，觀光業者非常辛苦，因此除了向基層的努力表達肯定，大家更需要公家力量的支持。業者則炮聲隆隆，對當局取消台客赴陸旅遊等飆罵。



從座談會的氛圍特別是業者的言論來看，大家都期待兩岸關係回溫，並從開放觀光開始。有業者提出數據顯示陸客對台灣觀光的重要，包括現在台灣近四千家旅行業者約有八成的業務直接或間接與大陸有關，呼籲執政者能夠聽到業者的心聲。



顯然，近期台灣觀光旅遊業者對兩岸關係改善的期待日趨強烈，一是因為業者本身生存發展的需要；二是台灣的選舉已經結束，希望政治的干擾減少，政策的限制能夠取消，兩岸交流回歸正軌；三是馬英九二訪大陸也產生了對兩岸關係的正面期待，希望執政者正視。



兩岸關係能否春暖花開，影響因素很多，關鍵在於台灣執政者的政治和政策取向；不少業者對一個月後上台的民進黨政府有期待，但同時也有很多人信心不足甚至悲觀，兩岸關係能否回溫，對兩岸旅遊觀光的限制或禁令能否取消，是一個小小的觀察指標或試金石。

