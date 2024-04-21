顧祖華：賴清德不願也不敢上兩岸的“桌”

本文為作者在“2024台海觀察論壇”發言稿 中評社香港4月21日電（作者 顧祖華）離“520”賴清德上台還有一個月，賴政權班底的人馬已經底定。藍營批評賴清德用人是“獨、老、南”，“獨”就是“台獨”色彩濃，“老”就是年輕人幾乎沒有，都是“台獨”老面孔，“南”就是賴清德用人圈子小，上位都是新潮系的南流、台南幫得勢。賴清德的核心團隊，特別是“安全團隊”都是“綠”得出汁的“獨”派人物。賴清德自譽為“務實‘台獨’工作者”、蕭美琴是被大陸兩次制裁的“‘台獨’頑固分子”、顧立雄及吳釗燮都是被大陸認定的“‘台獨’頑固分子”、鄭麗君是有名“獨”派人物。這些人不要說與大陸對話，連交流的資格都沒有，還面臨著終身追責的法律風險。從這個名單看，“520”後，賴清德不會上兩岸的“桌”，兩岸議題不是他的優先選項。



第一個問題，賴清德上台後沒有優先處理兩岸事務的內外部壓力。這是賴清德政權面臨內外部環境決定的。



一是島內的主要矛盾仍然是民生、經濟問題，賴清德沒有優先處理兩岸議題的內部動力。從這次島內選舉看，藍營“戰爭與和平”的兩岸議題一直炒不熱，沒有收到應有的效果。兩岸許多人認為，2022年佩洛西竄訪台灣後，台灣被稱為“地球上最不安全的地方”，島內民眾對兩岸議題理應敏感，“戰爭與和平”應該是選戰的主軸。但是，選舉對賴清德陣營殺傷力最大的卻是民進黨的貪腐“弊案”、“桃花新聞”，民生經濟上的“五缺”、“六缺”，賴清德對“賴皮寮”的處理應對。一些民調也顯示，島內民眾對蔡英文的兩岸路線大體上是滿意的，覺得蔡英文既強調了所謂的“台灣主權”，也沒有導致兩岸衝突。許多人認為大陸堅持“和平統一”的方針沒有變，不會主動採取“非和平”手段，即使兩岸發生衝突，美國也一定會幫忙。更有人認為，在中美競爭的大環境下，台灣沒有主動處理兩岸關係的空間，還是把島內的經濟、民生搞好才對，普遍沒有要求執政者優先處理兩岸關係、甚至是要求當局向大陸示好的緊迫性、危機感。這個社會氛圍現在還在發展中。

