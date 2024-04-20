陳澤銘：繼續向市民及國際解說《國安條例》

律師會表示，會繼續以簡單明白語言向本港及國際社會，從法理上解說《國安條例》。（圖源：大公報） 中評社北京4月20日電／據大公報報導，香港律師會理事會結束訪問北京四日行程，會長陳澤銘總結時表示，其間拜訪了12個部委及機構，並與相關部委領導談及基本法23條立法事宜。



能平衡維護國安及保障人權



他表示，律師會在一些重大法律議題秉持中立及專業原則獲得充分肯定，在《維護國家安全條例》通過後有很多後續工作，律師會從法律角度分析，以簡單明白語言向本港及國際社會，從法理上作出解說。



陳澤銘說，律師會明白維護國家安全及保障自由並非零和遊戲，有信心在本港司法獨立制度下，在維護國家安全及保障人權自由是可以取得平衡。



陳澤銘又表示，有關部委亦認同律師會在咨詢期間提交專業意見，充分肯定律師會在維護法治方面的貢獻；指出本港完成立法後，應該展開法治新篇章，寄語律師會緊守崗位，秉持法治原則，保障“一國兩制”行穩致遠，並勉勵本港法律界仝人，繼續在法治上發揮作用及貢獻。



陳澤銘說，與部委及領導會面時提及問題很廣泛，在維護國家安全條例實施後，後續是如何解說，他認為香港的法例與英國、美國差不多，部分內容更加是引用英國做法，日後應注意香港往後發展，如何融入國家發展大局，幫助香港及配合國家整體發展。



另外，陳澤銘說，今年訪問首次拜訪國家體育總局、北京證券交易所及中國證監會，他相信香港將合辦全運會，律師會可發揮專長，就涉及體育的相關爭議作出仲裁服務，協助國家長遠發展，在國家企業走出去及企業上市時所面對問題，亦可提出專業意見及協助。



（來源：大公報）