黎智英勾外力　圖謀使中國政治經濟崩塌

黎智英位於台灣陽明山的別墅保安森嚴，四周安裝了不少閉路電視。（圖源：大公報） 中評社北京4月20日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日進行第63日審訊。從犯證人、法律助理陳梓華繼續接受控方主問。



陳梓華供稱，黎智英希望通過爭取國際上的禁運、制裁和施壓，以實現中國政治、經濟上的崩塌，並引入美式民主。陳確認黎智英2019年11月首次提出“初選”概念，又希望培養劉祖迪成為政治明星，可以在生活上給予劉一萬英鎊的資助。



2020年1月11日，陳梓華、劉祖迪及另外一名林姓女示威者在黎位於台北陽明山的別墅與他午膳。陳梓華透露，林姓示威者可聯絡到“勇武派”，劉祖迪則在英國成立“攬炒團隊”起家，曾舉辦眾籌、“監選團”，其後與“G20團隊”一齊工作等，曾在2019年12月赴美，亦曾舉辦歐洲多地的集會及遊行。



陳梓華供稱，席間黎智英表示長遠應該爭取國際認同，然後由外國政府進行禁運、制裁和施壓；然後由黎等人團結不同板塊，再加上民間的力量，以達到“支爆”，即中國政治、經濟上的崩塌。劉祖迪對黎智英的設想表示悲觀，惟黎堅持根據歷史經驗好快會“支爆”，“因中國政府用很多資源監控人民，如同中國明朝。”黎更表示，“支爆”後中國的GDP將會暴跌四成，那時候就是引入美式民主的最好時機。



黎欲捧劉祖迪助鼓動制裁



黎智英又在席上闡述了國際游說的四個步驟。陳梓華供述，黎不認同陳等人的做法，提出首先要向外國政府傳遞香港的信息，再呼籲國際關注及譴責。第三步要將外國的想法帶回香港，確保香港人知道“外國政府沒有離棄或者忽視他們”。最後與“枱底人”，即外國政治顧問和外國政策規劃者建立關係，影響他們的對華政策，“推動制裁，甚至將來可以推翻中共”。



陳梓華又引述黎智英說，黎這一代人未必可以實現這件事，希望劉祖迪牽頭的攬炒團隊和年輕人可以接棒。黎智英又表示想培養劉成為政治明星，提出可以資助劉一萬英鎊的生活費，也可以向劉介紹政治上和經濟上的人脈。惟劉祖迪當時並沒有接受，僅表示不想成為政治明星。黎智英又向劉稱要“好好利用攬炒團隊對你的支持”，推廣制裁中國政府及香港特區政府。

