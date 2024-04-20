﻿教大中大共建　“粵港澳發展研究中心”開幕

教大和中山大學共建的“粵港澳發展研究中心”開幕。（圖源：大公報） 中評社北京4月20日電／據大公報報導，由香港教育大學（教大）和中山大學（中大）共建的“粵港澳發展研究中心”（研究中心）開幕儀式於昨日（4月19日）在教大大埔校園舉行，兩校代表互換合作協議，並進行牌匾揭幕儀式。



研究中心的設立，旨在打造成為集學術研究、政策研究、學術交流、研究生培養等功能於一體的聯合研究平台；同時作為服務教大在內地發展的研究與交流，以及中大的粵港澳發展研究院在香港發展的支撐平台。中大的執行機構是粵港澳發展研究院，而教大的執行機構是應用政策研究及教育未來學院。雙方會在教大北角教學中心及中大光明新區校區設立實體辦公地點。



教大校董會副主席陳浩華致辭時表示，通過與中山大學聯合成立這個一體式的研究平台，希望促進兩校的科研和學術交流，推進香港更好更快地融入國家發展大局，亦配合香港實現由治及興的未來發展方向，期望研究中心成為匯聚“一國兩制”智慧、專家和培養人才的重要平台。



中山大學黨委書記、粵港澳發展研究院理事長陳春聲致辭時表示，期待研究中心能夠緊密圍繞國家所需、灣區所向、兩校所長，共同開展實質性高水平的學術交流和合作研究，探索致力於粵港澳大灣區建設與香港治理的高層次人才培養，使研究中心成為理論與政策研究、人才培養的跨境科研平台合作典範，為粵港澳大灣區的高質量發展和香港的繁榮穩定發揮積極的作用。



（來源：大公報）