M503兩條銜接航線啟用　由西向東運行

4月19日，民航局宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。圖為廈門航空客機在廈門城區上空飛行。（圖源：大公報） 中評社北京4月20日電／據大公報報導，民航局19日宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，國台辦發言人朱鳳蓮當日應詢指出，該舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。專家表示，航線優化調整後可望大幅降低相關航次運行成本，如福州廈門等航班將不需要再去繞行北方航路，可直接自西向東飛往台灣。這是大陸方面切實服務兩岸一家親、服務兩岸民生保障、服務兩岸經濟社會發展的具體體現。＼大公報記者 馬靜北京報導



朱鳳蓮表示，民航局1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續，民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。



有利提高航班正常性



朱鳳蓮強調，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。M503航線取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。



民航局19日表示，2024年，民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。此次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。



由於M503航線靠近台灣當局所謂的“海峽中線”，每次關於M503航線運行的優化調整都會引發一些島內人士的炒作與無端揣測。今年1月30日，民航局宣布相關消息後，再次被民進黨當局歪曲炒作。其中，台灣陸委會叫囂，大陸方面的決定“包裝對台政治乃至軍事的不當企圖”。



對此，國台辦發言人陳斌華1月31日應詢指出，M503航線的設立和啟用該航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商。針對有言論稱優化M503航線的決定是模糊“海峽中線”、對台灣“海空權”施壓，陳斌華表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂“海峽中線”。

