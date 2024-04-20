韓政府讓步　允醫學院自行調整擴招人數

韓國醫生在首爾總統府附近集會示威。（圖源：美聯社） 中評社北京4月20日電／據大公報消息，據韓聯社報導：韓國國務總理韓德洙19日就醫學院擴招問題表示，政府接受國立大學校長團給出的建議，允許32所醫學院在原定新增名額的50%到100%範圍內自主調整擴招規模。包括韓國醫學會在內的醫療界則不認同政府的相關舉措，堅持要求政府全面撤回擴招計劃。



韓德洙表示，各大學需在4月底前調整招生計劃，在規定範圍內自行確定擴招名額。同時，各醫學院也須在4月底前根據擴招2000人的標準，制定並公布2026學年的招生計劃。他強調，政府的決定旨在保護醫學生的權益，推動醫學院教育回歸正軌，緩解醫療一線矛盾。



韓國政府2月宣布，將從2025年度高考開始擴招醫學院新生2000人，引發韓國實習和住院醫生反對，自2月19日發起集體辭職，多家大型醫療中心人手緊張、運轉困難。



民調機構韓國蓋洛普19日公布的民調數據顯示，韓國總統尹錫悅施政支持率較國會選舉前下跌11個百分點至23%，創下2022年5月就任以來新低。



執政黨國民力量黨支持率下跌7個百分點至30%；最大在野黨共同民主黨支持率上升2個百分點，達到31%。



（來源：大公報）