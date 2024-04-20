印度大選開跑　莫迪有望二度連任

印度拉賈斯坦邦民眾19日參與大選投票。（圖源：路透社） 中評社北京4月20日電／據大公報消息，據美聯社報導：印度大選19日正式開鑼，將選出543個議席人選，現任總理莫迪有望再度連任。本次選舉將分7個階段進行，至6月1日結束，結果將於6月4日公布。



印度人口逾14億，全國登記選民近9.7億，單是首次投票族群就有1800萬人。在選舉中註冊的政黨多達2600個，選舉工作人員更多達1500萬人。



本次大選被視為印度史上最重要的選舉之一，將考驗莫迪的政治統治力。如果莫迪獲勝，他將成為繼印度首任總理尼赫魯之後第二位二度連任的印度領導人。莫迪表示，執政黨聯盟有望在543席中贏得400席。



目前，多數民調預測莫迪和他所在的印度人民黨將會獲勝。印度人民黨控制著印度北部和中部大部分講印地語的地區，此次力爭在南部擴大票源。其中南部泰米爾納德邦是印度經濟規模第二大邦，該邦首府清奈是印度汽車製造重鎮，有“印度底特律”之稱。莫迪在選前已九度造訪泰米爾納德邦，希望贏得盡可能多的選民支持。



2014年莫迪上任以來，大打“印度教民族主義”牌，將人民黨塑造為“印度教國家的守護者”。反對黨聯盟則希望在高失業率、高通脹率、腐敗等問題上引起選民關注。



（來源：大公報）