網評：體育館豈能對群眾上鎖？

中評社北京4月20日電／來源：廣州日報 作者：付迎紅

近日，某地有村民反映，當地鎮政府以體育場館是政府建設為由不允許群眾進入。村民還說，之前有將該問題向上反映，得到的回復卻是“體育館屬於幹部職工‘五小場所’之一，為了安全規範管理，禁止外人入內”。（4月18日央視網）



官方回復給出的理由很滑稽，明顯就是欺負老百姓不懂政策。新聞中提到的“五小場所”，包括小食堂、小圖書室、小文體活動室等小型服務設施，多是基層政府為了改善工作環境、激發幹部幹事積極性而建。這類場所多要求具備經濟實用性，不能罔顧自身實際和民生需求胡亂興建。



從媒體發布的信息來看，該場所規模不小，建設起來必然造價不菲，怎麼看都不符合小場所的要求。特別是在該鎮8萬人口僅有4個籃球場、群眾體育資源嚴重不足的情況下，當地政府就先吃上特權紅利、優先滿足自身需求，合適嗎？再說，將該場所設定為政府專用，即便閑置也要將群眾拒之門外，何嘗不是一種資源浪費？



更荒謬的是，面對群眾質疑，當地回應稱，單位有錢，你能怎麼辦？而被問起如何滿足當地群眾的體育需求時，卻直言缺乏資金。公共資源投資建設，理應民生優先、群眾優先，把有限的資金資源用在人民身上。給老百姓建個體育館摳摳搜搜、自己花錢搞“私人領地”就挺大方，種種言行擺明了就是沒有把老百姓放在心上。