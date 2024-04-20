網評：“老年餐桌”與商圈結合是個好思路

中評社北京4月20日電／來源：北京日報 作者：範榮

為解決老年人“吃飯難”痛點，東城區前門街道大江社區近日推出新招——將“老年餐桌”搬進前門商圈，只要出示街道發的養老卡即可就餐。



新招試水一月有餘，從記者現場探訪來看，“老年餐桌”人氣很旺。這些年，北京已推出1000餘家養老助餐點，許多老年人在家門口就能吃上物美價廉的餐食。而相較於社區驛站的“基礎套餐”，前門商圈裡的老年餐更像是“升級版”。不僅菜品多樣，選擇豐富，就餐環境更好，還支持線下配送。更貼心的是，餐食也做了適老化改造，面條“多煮一分鐘”更軟爛，宮保雞丁中的花生米換成了易嚼的黃瓜丁……好吃不貴，適老度高，無疑為老年人改善夥食提供了好去處。



興辦“老年餐桌”是好事，而開得久、辦得好又不是易事。養老助餐點具有公益屬性，本身就不是個賺大錢的買賣，一旦客流量跟不上，很容易陷入困境。就本市來說，即便有政府補貼“減負”，許多社區驛站也往往是“微利運行”。那麼，熱門商圈裡市場化運營的餐廳，如何願意參與惠老助餐？又如何做到可持續供應？通過報導來看，街道牽頭張羅，各方坦誠溝通是一大秘訣。邀請有意向企業座談進行摸底，挨家走訪轄區老年人聽取意見，然後多次溝通、反復協商，最後達成共識。於企業來說，服務半徑清晰，就餐人數明確，意味著老年餐成本可控。在保證社會餐飲正常的同時，稍作讓利“開個小灶”，承擔社會責任之餘亦可共享社區資源，也樂得其成。



“民商融合”的“老年餐桌”，也啟示我們惠老助餐可以有更多打開方式。誠如相關負責人所言，不管是吃飯還是寄宿等養老服務，多方攜手破局是必行之路。在政府引導的基礎上，盡可能發動市場機構入局出力，充分整合社區資源，想方設法向組織借力，方能實現效益最大化。具體到每個社區，情況不一，條件不同，如何在實踐中針對本社區人口特點與實際需求探索出好辦法，也考驗著相關方面的智慧。



一日三餐，四季煙火。多方協力、相向而行，讓“老年餐桌”做得香、開得久，我們的城市也會更便利更溫馨。