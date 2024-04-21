布林肯24日起訪華 台海仍是重要議題

去年6月19日布林肯作為美國務卿首次訪華與王毅長時間會談 中評資料相 中評社華盛頓4月20日電（記者 余東暉）美國國務院20日下午宣布，美國國務卿布林肯將於4月24日到26日訪問上海和北京，與王毅等中方高級官員會談，討論雙邊、區域和全球問題，包括台海、南海、俄烏戰爭、中東危機等。



這是布林肯作為美國務卿，繼去年6月訪華之後，第二次訪華，也是布林肯今年2月在慕尼黑與王毅會談之後，今年第二次與王毅會談。此訪也是繼耶倫4月初訪華之後，今年以來美國第二位內閣級高官訪華。從而延續了去年4月份以來中美高層對話熱絡的勢頭。



美國國務院不具名高級官員19日在媒體吹風會上表示，此訪以過去一年美中之間的密集外交為基礎，通過加強溝通渠道，減少誤判和衝突的風險，負責任地管理美中關係。



這位官員稱：“我們現在所處的位置與一年前不同，當時雙邊關係處於歷史性的低谷。我們已經開始穩定雙邊關係，同時不犧牲我們加強聯盟、積極競爭和捍衛我們利益的能力。”這位官員特意炫耀了拜登政府在加強同盟方面的進展，包括最近舉行的美日峰會和美日菲峰會。



這名高官宣稱，拜登政府繼續實施“投資、結盟、競爭”三大支柱的戰略手法，在此基礎上，布林肯此訪有三大目標：