持續深入實施基礎學科系列“101計劃”

基礎學科系列“101計劃”工作推進會暨計算機“101計劃”成果交流會現場。（新華社記者 胡夢雪 攝） 中評社北京4月20日電／據新華社報導，4月19日，基礎學科系列“101計劃”工作推進會暨計算機“101計劃”成果交流會在京召開。來自教育部、試點建設高校、出版社等單位的代表共聚一堂，就推進基礎學科系列“101計劃”、加強基礎學科拔尖人才培養工作展開深入交流研討。



據介紹，基礎學科系列本科教育教學改革試點工作計劃（簡稱基礎學科系列“101計劃”）是拔尖創新人才培養的一項築基性工程，由“0”和“1”組成的二進制數命名，旨在以課程、教材、教師、實踐項目等基礎要素為切口，牽引解決人才培養問題，帶動實現高等教育改革突破。



2021年12月，教育部在計算機領域率先啟動“101計劃”，在此探索基礎上，於2023年4月啟動數學、化學等8個領域的基礎學科系列“101計劃”，由各領域高水平專家牽頭實施。目前，計算機“101計劃”在為期兩年的試點建設中完成12門核心課程和31本核心教材建設，形成涵蓋400餘個項目的實踐平台，惠及2萬餘名學生，取得階段性成果。後續啟動的8個領域建設工作正在全面推進。



教育部高等教育司負責人表示，教育部將持續深入實施基礎學科系列“101計劃”，牽引帶動基礎學科人才培養理念變革、模式創新，重點推進人工智能技術與基礎要素建設的深度融合，將優秀建設經驗和模式推廣到更多基礎學科和急需緊缺領域，逐步提高各專業類覆蓋率，為構建高質量人才培養體系提供有力支撐。



（來源：新華社）