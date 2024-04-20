中評社北京4月20日電／據國家電影局消息，4月18日至19日，2024年全國電影工作會在京召開。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平文化思想，貫徹落實習近平總書記關於電影工作的重要指示批示精神，落實全國宣傳思想文化工作會議和全國宣傳部長會議精神，總結工作、分析形勢，安排部署重點工作。中宣部分管日常工作的副部長胡和平出席會議並講話。



會議指出，2023年以來，在習近平文化思想的引領下，電影戰線貫徹落實黨中央關於電影工作的決策部署，圍繞中心、服務大局，堅定信心、團結奮鬥，推動電影市場紅紅火火，促進創作生產欣欣向榮，取得了來之不易的好成績。



會議強調，2024年是中華人民共和國成立75周年，是全面貫徹落實習近平文化思想的第一年。電影戰線要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平文化思想，貫徹落實習近平總書記關於電影工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞推進中國式現代化，聚焦高質量發展，推出更多精品力作，提供更佳觀影體驗，不斷滿足人民群眾精神文化需求，切實擔負起新的文化使命。



會議要求，做好2024年電影工作，要深入學習貫徹習近平文化思想，著力創作生產電影精品，健全現代電影產業體系和市場體系，努力滿足廣大觀眾需求，加大對外合作交流力度，強化支撐保障，守正創新、銳意進取，推動電影高質量發展再上新台階。



各省區市黨委宣傳部分管電影工作的負責同志和電影處負責同志，國有和民營電影單位、電影專業院校、電影協會學會基金會、電影藝術家、專家學者代表，中宣部有關局室、直屬電影單位負責同志，中央國家機關和軍隊有關部門、中央新聞單位代表參加會議。