記者觀察｜嚴查文保領域腐敗

中評社北京4月20日電／據中央紀委國家監委網消息，中國藝術研究院副院長、中國非物質文化遺產保護中心主任王福州接受審查調查；江西省非物質文化遺產研究保護中心原主任程明被“雙開”；雲南紅河哈尼梯田世界文化遺產管理局原局長朱布紅接受審查調查……近日多起審查調查通報涉及文物保護領域。隨著全面從嚴治黨不斷向縱深推進，原先隱藏在“冷門”領域的貪腐問題不斷浮出水面。



第四次全國文物普查的大幕於3月正式拉開。據記者瞭解，文物的“四有”檔案是指文物保護單位有保護範圍、有標誌說明、有記錄檔案、有專門機構或指定專人負責管理的資料。真實、科學的記錄檔案既是傳遞文物信息的重要工具，也是判斷文物價值的重要依據，意義重大。



而某些人卻膽大妄為，利用這項摸清文化遺產“家底”的工作“撈油水”。2023年，浙江省義烏市紀委監委嚴肅查處了一起文保單位腐敗窩案，共涉及違紀違法人員16人。該市文物保護所主要領導黃某某、樓某某、周某，利用職務上的便利，通過虛假發包文保單位“四有”檔案建檔、測繪、基礎工程設計、文本編制等項目、虛增項目單價等方式套取侵吞公款。



“從現場測繪、制圖到整理資料、裝訂成册，一處文物的建檔工作，從頭到尾大概需要花費數萬元。”浙江省義烏市紀委監委第一紀檢監察室主任何欣告訴記者，他們三人套取資金的方式並不複雜，主要方式是將建檔項目虛假發包給某設計公司，而實際工作安排文保所內部工作人員完成，經設計公司走賬套取項目經費後，三人進行私分。之所以發生這種問題，很重要的一個原因是文保領域相關的文保所、博物館等單位普遍規模不大，運行相對封閉，一旦內部出現“污染源”就極易擴散。



文保領域涵蓋文物征集、管理、修繕等方面，專業性強、行業壁壘高，也給監督帶來不小難度。“比如梁架糾偏項目，由於糾偏難度、工時等無法準確計量，也無標準參照，所以估價5000元或8000元均可，這也就給利益輸送留下了空間。”義烏市監委委員趙文興表示。



在監督中，財政、審計等部門對文物價格、修繕知識等瞭解有限，難以精準發現深層次的“貓膩”。正如黃某某在懺悔材料裡所述，工程預算造價水分大等問題，礙於專業壁壘，審價難以發現。

