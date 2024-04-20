我國“獲得電力”服務水平持續提升

中評社北京4月20日電／據新華社報導，通過推廣“零上門、零審批、零投資”和“省時、省力、省錢”服務，2023年全國電力用戶節省辦電投資600億元，截至目前累計節省超2600億元。這直接反映了我國“獲得電力”水平的提高。



國家能源局19日舉行的《供電營業規則》宣貫落實暨“獲得電力”服務水平提升工作會議上，國家能源局副局長宋宏坤介紹了上述情況。



宋宏坤說，2023年我國“獲得電力”取得積極進展，服務成效進一步彰顯、監管質效進一步提升、制度基礎進一步夯實。目前，全國31個省份已建立“獲得電力”工作協調機制，實現跨部門、跨層級的政企協同，各地不斷創新惠民利企舉措，持續提升供電可靠水平。



會議也介紹了新版《供電營業規則》修訂情況、頻繁停電整治工作情況、電力領域綜合監管情況等。2023年，通過頻繁停電專項整治，督促供電企業解決重點難點問題510個，累計投入資金超4億元，惠及居民用戶約63萬戶、企業用戶超2000戶、公共服務機構近200個，受益群眾超200萬人。



2023年，通過開展電力領域綜合監管，查出有關省份“三零”“三省”政策未有效落實、政企協同辦電信息平台建設滯後、用戶受電工程市場秩序混亂等方面267個問題，並對相關線索立案調查，做出行政處罰16起、罰款金額755萬元，形成了有力震懾。



“辦電投資是辦理用電過程中產生的費用，比如拉線、建設變壓設備等。”華北電力大學國家能源發展戰略研究院執行院長王鵬說，老百姓和企業從申請用電到用上電的過程在電力行業內被稱為“獲得電力”，這也是評價營商環境的重要指標。要開辦工廠，沒有電就無法生產，企業需要向有關部門申請辦電。這其中的難易程度、時間長短、成本高低、電能質量等，會直接影響到“獲得電力”指標的水平，從而影響企業投資意願。



（來源：新華網）