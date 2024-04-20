深圳一季度外貿進出口首次突破萬億元

中評社北京4月20日電／據新華社報導，深圳海關4月19日通報，2024年一季度，深圳外貿進出口總值1.02萬億元（人民幣，下同），為10年來同期首次突破萬億元大關，同比（下同）增長28.8%。其中，出口6424.4億元，增長28.2%；進口3778.5億元，增長29.9%。



深圳海關表示，綜合來看，在外部需求向好、穩外貿政策持續發力、經營主體信心不斷增強等有利因素帶動下，深圳外貿扎實起步、快速增長，實現良好開局，為全年外貿的穩健發展奠定了堅實的基礎。



民營企業繼續發揮外貿主力軍作用。數據顯示，一季度，深圳民營企業進出口7209.6億元，增長45.2%，占深圳進出口總值的70.7%，比重較去年同期提升8個百分點。同期，外商投資企業進出口2526.3億元，增長2%，占深圳進出口總值的24.8%。



一般貿易、保稅物流進出口增長明顯。一季度，深圳以一般貿易方式進出口5820.7億元，增長42.7%。同期，保稅物流進出口2440.7億元，增長29.9%。



對前十大貿易夥伴進出口均保持增長。一季度，東盟保持深圳市第一大貿易夥伴地位，進出口1656.4億元，增長38.4%。同期，香港地區、歐盟、美國和台灣地區分列二至五位，進出口分別增長15.1%、10.3%、23.3%和6.3%；對韓國、日本、印度、澳大利亞、英國進出口分別增長41.6%、27.3%、38.4%、73.1%、21.6%。對前十大貿易夥伴合計進出口占深圳進出口總值的74.9%。



（來源：新華社）