李希強調要推動黨紀學習教育走深走實

（圖源：人民網） 中評社北京4月20日電／據中央紀委國家監委網消息，二十屆中央紀委常委會4月19日就新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》舉行集體學習。中共中央政治局常委、中央紀委書記李希主持會議並講話。他強調，紀檢監察機關是黨的“紀律部隊”，肩負維護黨的紀律的重要職責，要以黨紀學習教育為契機，認真抓好《條例》的學習貫徹，進一步增強紀律意識、提高黨性修養、提升執紀能力，不斷夯實堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的思想根基，努力做自我革命的表率、遵規守紀的標杆。



李希指出，《條例》是管黨治黨的重要基礎性法規。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央三次修訂《條例》，不斷把全面從嚴治黨的豐富理論和實踐成果上升為制度規範、轉化為紀律要求，實現黨的紀律建設與時俱進。紀檢監察機關要提高政治站位，深刻認識開展黨紀學習教育的重要意義，原原本本、逐章逐條學習《條例》，用心鑽研把握，時刻對標對表，不斷把學習成果轉化為推動全面從嚴治黨向縱深發展的實際成效。



李希強調，《條例》是各級黨組織和全體黨員必須恪守的行為準則，也是監督執紀問責的重要依據。紀檢監察機關要把學習《條例》作為必修課、常修課，做到學有所得、學有所悟、學有所用。要學出更加堅定的政治忠誠，帶頭遵守政治紀律和政治規矩，始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，緊盯“七個有之”問題，堅決清除危害黨的團結統一的政治隱患，以有力有效政治監督保障黨中央重大決策部署貫徹落實。要學出更加高強的履職本領，緊密結合全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭實踐，深刻理解把握《條例》主旨要義和實踐要求，做到全面熟知掌握、準確規範使用，不斷提升依規依紀依法履職能力和水平。要學出更加自覺的紀律意識，涵養自律修為，強化警示教育，加強自我檢視，用黨的紀律校正思想和行動，努力把他律要求轉化為內在追求，把遵規守紀刻印在心。要學出更加強烈的責任擔當，以高度的政治責任感認真履行黨章賦予的職責，旗幟鮮明同違反黨規黨紀的行為作堅決鬥爭，切實維護紀律的剛性、嚴肅性，同時做到嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，鍛造純度更高、成色更足的鐵軍。