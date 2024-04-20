第135屆廣交會線下交易火熱

中評社北京4月20日電／據光明日報報導，19日下午，第135屆廣交會第一期線下展結束。自4月15日開幕以來，本屆廣交會線下展現場每天人氣火爆，參展商與採購商洽談交易繁忙。截至19日，來自全球212個國家和地區的境外採購商，線下參會人數達125440人，同比增長23.2%。其中，共建“一帶一路”國家採購商85682人，占68.3%；RCEP成員國採購商28902人，占23%；歐美採購商22694人，占18.1%。



商務部數據顯示，本屆廣交會上來自共建“一帶一路”國家的採購商增長了46%，廣交會進口展中“一帶一路”共建國家參展企業占比達到64%。



廣交會第一期以“先進製造”為主題，突出展示新質生產力發展最新成果。開展5日以來線下交易火熱，實現了“開門紅”。第一期參展企業10898家，擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新“小巨人”等稱號的優質企業超3000家，比上屆增長33%。智慧生活、“新三樣”、工業自動化等高技術含量企業數量增長24.4%。



本屆廣交會線上平台運行平穩，優化升級了47項功能，更好助力供采雙方高效貿易對接。截至19日，參展企業累計上傳展品250多萬件，參展企業店鋪累計訪問量23萬次；累計訪客數733萬人，其中境外訪客數占比90%；來自229個國家和地區的305785名境外採購商線上參會。



據悉，第135屆廣交會第二期將於4月23日至27日舉行，以“品質家居”為主題，集中展示家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具三大板塊15個展區，線下參展企業9820家，其中進口展有來自30個國家和地區的220家企業參展。



（來源：光明日報）