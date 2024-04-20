巴勒斯坦正式入聯申請遭美國否決三問

中評社北京4月20日電／據新華社報導，美國18日在聯合國安理會否決關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。正式加入聯合國是巴勒斯坦人民獨立建國歷史進程中的關鍵一步。由於美國的否決，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。



美國為何反對



當地時間18日下午，安理會對一項建議聯合國大會批准“巴勒斯坦國成為聯合國會員國”的決議草案進行投票。草案獲得12票贊成，美國投了反對票，另外2票棄權。由於常任理事國美國行使了否決權，草案未能通過。



美國常駐聯合國副代表伍德在投票後“解釋”道，巴勒斯坦的會員國資格必須是以色列和巴勒斯坦直接談判的結果。



2011年9月，巴勒斯坦就曾向聯合國遞交申請，尋求成為聯合國正式會員國，因美國和以色列的反對而未能獲得安理會支持。美國外交關係委員會研究員馬丁·因迪克指出，多任美國總統都曾試圖挽回“兩國方案”，但把“兩國方案”從口號變為現實需要消耗大量時間並投入大量政治資本，包括拜登本人口頭上雖支持“兩國方案”，但似乎並不相信該方案能夠實現。



墨西哥瓜達拉哈拉大學國際問題專家海梅·塔馬約說，美國一方面聲稱解決巴以問題的出路在於“兩國方案”，另一方面卻拒絕承認巴勒斯坦作為國家存在。



埃及法拉比政治戰略研究中心秘書長穆赫塔爾·戈巴希表示，美國此次投下反對票是可以預料的，因為美國不想要一個正常的巴勒斯坦國。



各方反應如何

