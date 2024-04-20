商務部：一季度商務運行呈現結構優化態勢

中評社北京4月20日電／據央視網報導，4月19日，國新辦就2024年一季度商務運行及工作情況舉行發布會。商務部副部長郭婷婷介紹，一季度國民經濟實現良好開局，商務運行也呈現總體平穩、結構優化的態勢，為推動經濟持續回升向好作出了積極貢獻。



從消費看，仍是拉動經濟增長的主動力。一季度我國GDP同比增長5.3%，其中最終消費支出的貢獻率為73.7%，拉動GDP增長3.9個百分點。升級類商品銷售實現較快增長。一季度社會消費品零售總額增長4.7%，其中限上單位體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長14.2%和13.2%。服務消費潛力持續釋放。消費者對優質、豐富的“體驗式”消費需求不斷上升。一季度服務零售額增長10%。餐飲消費保持了較高景氣，增長10.8%。



從外貿看，實現穩健開局。一季度貨物貿易規模10.2萬億元，單季首次突破10萬億元；增速為5%，是6個季度以來的新高。淨出口對經濟增長的貢獻率升至14.5%。從商品看，機電產品出口較快增長，勞動密集型產品出口也有不錯表現，紡織服裝、家具及零件分別增長5.4%、23.5%。受國內需求帶動，能源、集成電路的進口分別增長8%、14.3%。從市場看，新興市場保持活力，一季度對共建“一帶一路”國家進出口增長5.5%；發達國家市場有所恢復，其中對美國進出口增速較上年同期提升約5.5個百分點。從主體看，一季度有進出口實績的外貿企業數量增長8.8%，其中民營企業數量增長10.4%，占比達到85.3%。商務部近期對重點外貿企業調查顯示，3月反映用工增長的企業占比較前兩個月上升1.7個百分點，達到88.8%，企業的信心和預期進一步增強。



從吸收外資看，“投資中國”系列活動反響熱烈。僅首場標誌性活動就吸引了來自17個國家和地區的140餘名外企和商協會代表參加。一季度新設外資企業數量達到1.2萬家，增長20.7%。從引資結構看，一季度高技術製造業引資占比達12.5%，比上年同期提升2.2個百分點。與居民生活密切相關的服務業引資也實現了較快增長。從引資規模看，一季度實際使用外資達3016.7億元，仍然處於歷史較高水平。



從對外投資看，保持平穩發展。一季度非金融類對外直接投資2429.2億元，增長12.5%，其中對東盟和歐盟投資增長較快，增速分別為36.7%、34.5%；租賃和商務服務業、製造業、批發零售業投資分別增長45.5%、36.4%和14.9%。新簽工程承包項目合同額3306.4億元， 增長11.9%，完成營業額2301.3億元， 增長6.1%。



下一步，商務部將繼續深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，立足商務工作“三個重要”的定位，著力促進消費持續擴大，鞏固外貿外資基本盤，推進高水平對外開放，多措並舉推動商務高質量發展，為國民經濟實現質的有效提升和量的合理增長提供有力支撐。



（來源：央視網）