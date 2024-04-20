山東發布重點人才需求崗位

中評社北京4月20日電／據人民日報報導，山東省政府新聞辦公室19日舉行新聞發布會，宣布第三屆山東人才創新發展大會暨第十三屆“海洽會”在濟南啟幕。發布會上公布了2024年度重點人才崗位需求，共征集崗位需求2.5萬個，涉及高校、科研院所、重點企業等5100多家用人單位，引才需求總量達到10.9萬人。



本屆大會以“人才引領創新 開放賦能發展”為主題，將有針對性地策劃學術論壇、人才賽事、產學研對接等活動，為人才融入強省建設搭建平台。會上，山東提出將建設山東科技大市場，完善大會孵化承接體系，促進人才成果落地。



近年來山東聚焦優勢領域，推動產才深度融合。數據顯示，近5年山東全省每年平均吸引集聚青年人才近80萬人，2023年引進青年人才超過85萬人；全省高層次創業人才創辦企業1677家，814家成長為高新技術企業。



山東省人力資源和社會保障廳副廳長周春艶介紹，今年，山東強化需求導向，主動推介需求崗位和配套政策，從需求崗位涵蓋的產業領域看，超過70%的人才需求集中在全省重點發展的11條標誌性產業鏈領域；從需求崗位的層次看，博士需求超過1.5萬人、碩士需求超過3萬人、本科需求近6.5萬人。



山東不斷優化人才服務體系，加大金融支持，深入實施“金潤工程”，累計發放“人才貸”99億元、提供“人才險”59億元、掛牌“人才板”融資5.7億元；在日常生活方面，提供醫療保健、子女入學等29個方面一攬子服務，建成人才住房16.53萬套（間）。



（來源：人民日報）