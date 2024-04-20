我國醫學裝備市場規模達1.27萬億元

中評社北京4月20日電／據人民日報報導，近年來，我國的醫學裝備產業快速發展，2023年市場規模達1.27萬億元。國產品牌邁上高端，自主創新能力顯著增強，目前，我國生物醫藥及高端醫療器械領域已形成5個國家級先進製造業產業集群，國產醫學裝備在醫療衛生機構占比大幅提高，助力衛生健康事業發展。



擁有5個機械手臂的腔鏡手術機器人，讓微創手術更精準；搭載人工智能系統的CT，可以快速完成影像檢測……日前，在重慶舉辦的2024中國醫學裝備展覽會上，各類國產醫學裝備讓人目不暇接。



這是近年來我國醫學裝備產業快速發展的縮影。中國醫學裝備協會的數據顯示，2023年我國醫學裝備市場規模達1.27萬億元，同比增長10.4%。“國產醫學裝備在醫療衛生機構的占比大幅提高，助力衛生健康事業發展。”中國醫學裝備協會理事長侯岩說。



國產品牌邁上高端



企業不斷發展壯大



在2024中國醫學裝備展覽會上，聯影醫療技術集團有限公司展出uCT 968，搭載自主研發的技術平台，融合深度學習人工智能技術，實現低劑量高清成像全面優化。此外還展出了自主研發的CT一體化直線加速器、神經外科手術機器人、醫用核磁共振成像設備等高端產品。邁瑞醫療、東軟醫療、新華醫療等企業也展出了多款高端醫學裝備。



近年來，我國高端醫學裝備生產發展加快。國家藥監局數據顯示，截至2023年底，全國醫療器械生產企業達36675家，其中，可生產第三類醫療器械的企業2670家，同比增長15.48%。從產品首次註冊數量來看，2023年，境內第三類醫療器械產品首次註冊數量達到2079件，同比增長12.74%；從高端醫學裝備領域招投標情況看，2023年國產品牌中標總金額占比為34.7%，比上年增加2.7個百分點。



我國對醫療器械有著嚴格分類，其中第三類醫療器械是最高級別的醫療器械，如植入式心臟起搏器、醫用核磁共振成像設備、CT、醫用直線加速器等。“高端產品不斷湧現，反映了我國醫學裝備產業正朝著更高端、專業、創新、規範的方向發展。”侯岩說。

