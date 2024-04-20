公募基金證券交易費用管理規定7月1日實施

中評社北京4月20日電／據中國證券報報導，中國證監會4月19日發布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》明確，將公募基金股票交易傭金費率調整至較為合理的水平，建立傭金費率動態調整機制，根據全市場費率變化情況，定期調整公募基金股票交易傭金費率，將交易傭金分配比例上限由30%調降至15%。《規定》自7月1日起正式實施。



傭金制度改革標誌著公募基金行業費率改革第二階段舉措全部落地。以靜態數據測算，《規定》實施後，公募基金年度股票交易傭金總額降幅將達38%；前兩階段費率改革舉措每年累計可為投資者節約成本約200億元。



據悉，下一步，證監會將聚焦基金銷售環節，進一步規範認申購費率等銷售環節費用，推動基金後台運營服務外包試點轉常規，進一步降低中小基金公司運營成本。相關改革措施預計2024年底前推出。



四方面推進傭金制度改革



具體來看，《規定》共19條，主要包括四方面內容。



堅持投資者利益優先，將公募基金股票交易傭金費率調整至較為合理的水平，同時，建立傭金費率動態調整機制，根據全市場費率變化情況，定期調整公募基金股票交易傭金費率。



加強傭金分配行為監管，結合行業實際將交易傭金分配比例上限由30%調降至15%，切實防範利益輸送。



強化內部制度約束和外部監督制約，明確基金管理人、證券公司在傭金支付方面相關禁止性行為及基金托管人的監督職責。



優化完善信息披露內容和要求，要求基金管理人定期在官網披露整體層面的交易傭金費率水平、年度匯總支出及分配明細等信息，強化市場監督和約束。

