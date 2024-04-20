回暖信號頻現　港股IPO市場或迎拐點

中評社北京4月20日電／據中國證券報報導，在2023年度創下近10年IPO募資金額新低後，2024年以來港股IPO市場回暖信號頻現：3月底，智能駕駛科技企業地平線正式向港交所遞交招股書，估值超600億元，有望成為今年港股最大IPO；今年一季度上市的12只新股中，上市首日平均漲幅躍升至31%；今年內已有2只新股的公開認購倍數突破百倍大關；4月18日，香港交易所集團行政總裁陳翊庭發布網志稱，要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力……



對於2024年港股IPO市場，機構給予了偏積極的預測。普華永道預計，港股2024年融資總額將超過1000億港元，重新躋身全球前三大融資市場。



超90家企業排隊港股IPO



港股遞表、聆訊存在6個月有效期。據Wind統計，截至2024年4月19日晚中國證券報記者發稿時，有92家企業的IPO申請仍在有效期內，處於“排隊中”的狀態。



具體而言，上述92家企業中，90家申請港股主板上市，2家申請創業板上市；申請狀態方面，89家為遞表“處理中”，3家為“通過聆訊”。上述92家排隊港股IPO的企業中，有32家企業為2024年首次遞表，這些“新面孔”占比約35%。



在首次遞表企業中，出現不少“明星”企業。不僅有蜜雪冰城、滬上阿姨、古茗控股、小菜園等盈利能力較強的消費企業，也有地平線、訊飛醫療等優質的科技、醫療行業“獨角獸”企業，還有被稱為“國貨彩妝第一股”的毛戈平。其中，據地平線招股書披露，在2023年年末完成2.1億美元的D輪融資後，其投後估值已高達87.1億美元，約合人民幣630億元，有望成為今年港股最大IPO。



從所屬行業板塊信息看，排隊港股IPO的企業“新經濟”特徵明顯。上述92家企業中，有24家企業屬於軟件與服務板塊，有11家企業屬於醫療保健設備與服務板塊，還有10家企業屬於制藥、生物科技與生命科學板塊。

