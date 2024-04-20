歐盟發愁三件事　件件難辦成

中評社北京4月20日電／據新華社報導，為期兩天的歐盟特別峰會18日在比利時布魯塞爾結束。在諸多議題中，歐盟的競爭力和單一市場、烏克蘭危機以及中東局勢是會議討論的三個核心議題。分析人士指出，歐盟需要應對內外多重挑戰，卻因自身能力不足和成員國分歧等因素而力不從心。本次峰會實質性成果寥寥，歐盟欲消除痛點仍任重道遠。



促競爭力言易行難



歐洲理事會主席米歇爾在峰會開始前對媒體表示，歐盟在國際上面臨“極其困難的挑戰”。他強調，促進競爭力對維持歐盟繁榮很重要。



歐盟統計局1月底公布的初步數據顯示，去年第四季度歐元區和歐盟經濟環比零增長。在地緣政治緊張局勢加劇、貨幣政策緊縮持續、全球需求疲弱等因素影響下，2024年歐洲經濟持續低迷。歐洲經濟表現疲軟在製造業和能源密集型行業尤其明顯。歐洲工會聯合會上月報告稱，過去四年來歐盟失去了近100萬個製造業工作崗位。



意大利前總理恩裡科·萊塔18日向歐盟領導人介紹其受托撰寫的有關單一市場未來的報告，他在報告中提出多項深化單一市場的建議。萊塔認為，金融市場一體化刻不容緩。在談到歐盟同美國及其他國家的經濟表現差距時，他表示，現在是歐盟解決該問題“最後的機會”和“最後的窗口”。



峰會發表的公報強調歐盟需要一項基於完全一體化的單一市場的歐洲競爭力新協議，呼籲“果斷、迅速地”在有利於提升競爭力的關鍵領域推進工作，其中包括資本市場聯盟。



然而，面對龐大而複雜的改革，成員國間的立場存在巨大分歧，尤其是在資本市場聯盟問題上。比利時《政治報·歐洲版》網站報導說，成員國就該問題爭論的核心是歐盟的監管。法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨認為，歐盟需要一個頂級監管機構來監管金融市場以與美國金融市場競爭。愛爾蘭和盧森堡等國則表示反對，不願向更高權力機構讓渡監管權。



路透社指出，歐盟能否做到“言行一致”是最大的問題——資本市場聯盟的計劃可以追溯到十年前，該計劃可以釋放綠色和數字化轉型所需的私人資金，但由於歐盟成員國不想放棄對國家金融規則的控制而陷入停滯。

