14省份已公布一季度GDP：吉林暫時領跑

中評社北京4月20日電／據澎湃新聞報導，各地2024年一季度經濟數據陸續出爐。據澎湃新聞不完全統計，截至目前，至少已有14個省區市公布一季度經濟“成績單”。



4月16日，國家統計局公布數據，初步核算，一季度國內生產總值296299億元，按不變價格計算，同比增長5.3%。



目前已經公布一季度經濟數據的省份中，吉林（6.5%）、浙江（6.1%）、湖北（6.1%）、四川（6.1%）、北京（6%）、山東（6.0%）、河北（5.6%）、遼寧（5.4%）的GDP增速高於全國水平；天津（5.3%）與全國水平持平；上海（5.0%）、湖南（4.8%）、河南（4.7%）、江西（4.0%）、海南（3.3%）低於全國水平。



從14個省區市的一季度GDP總量看，從高到低依次為山東（21652億元）、浙江（20137億元）、河南（14765.34億元）、四川（14142.6億元）、湖北（12433.48億元）、湖南（11938.44億元）、上海（11098.46億元）、北京（10581.4億元）、河北（10454.0億元）、江西（7351.3億元）、遼寧（6961.2億元）、天津（3890.08億元）、吉林（2936.19億元）、海南（1836.98億元）。



目前，吉林一季度GDP增速領跑，吉林省統計局局長林梅表示，這是吉林省連續兩年實現首季“開門紅”，形成“一產穩增、二產快增、三產優增”的良好局面，經濟增長實現率先突破。



浙江目前一季度GDP增速位居第二，且一季度GDP總量突破2萬億元，浙江省統計局表示，一季度全省經濟穩中有進，積極因素累積增多，經濟韌性持續顯現，但也要看到，國際環境複雜嚴峻，需求不足制約猶存，一些結構性問題仍比較突出，經濟持續回升向好的基礎仍需加力鞏固。



北京一季度GDP總量突破萬億門檻，從分項指標看，一季度全市固定資產投資（不含農戶）同比增長13.6%，比1－2月提高4.2個百分點。其中，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長53.5%，反映實物工作量的建築安裝工程投資增長16.9%。分領域看，基礎設施投資增長25.2%，製造業投資增長15.0%，房地產開發投資增長2.0%。



（來源：澎湃新聞）