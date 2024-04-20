進一步支持境外機構投資境內科技型企業

中評社北京4月20日電／據新華社報導，商務部等10部門近日聯合印發的《關於進一步支持境外機構投資境內科技型企業的若干政策措施》19日對外發布。



商務部財務司負責人表示，科技型企業面臨廣闊發展機遇，對更大力度、更多層次、更寬渠道融資支持的訴求也進一步上升。在此背景下，商務部會同相關部門作了專題研究和調研，針對行業企業訴求提出具體工作舉措，形成了若干措施。



若干措施聚焦境外機構業務特點和境內科技型企業發展需求，提出優化管理服務、加大融資支持、加強交流合作、完善退出機制4方面16條具體措施。



優化管理服務方面，若干措施提出，依法高效審批合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格申請；支持境外機構通過合格境外有限合夥人（QFLP）方式投資境內科技型企業；對於境外機構在境內設立創業投資基金（企業），與內資創業投資基金（企業）享受同等待遇。



加大融資支持方面，若干措施提出，支持符合條件的境外機構在華發行人民幣債券，並投入科技領域；全國推廣跨境融資便利化試點，將初創期科技型企業納入試點主體範圍，鼓勵符合條件的企業在額度內自主借用外債；支持境內銀行與境外機構加強合作，規範探索“貸款＋外部直投”等業務模式。



加強交流合作方面，若干措施提出，面向新一代信息技術、人工智能、量子科技、生物技術、新能源和未來能源、工業母機、航空及航天裝備、電力裝備、新材料、核心基礎零部件和儀器儀表等領域和方向，設立母基金或專業化子基金；支持獲境外機構投資的科技型企業，深化與相關國別的產業鏈合作。



完善退出機制方面，若干措施提出，依法合規加快符合條件的科技型企業境外上市備案；支持科技型企業赴香港上市；支持上市公司綜合運用股份、定向可轉債等多種支付工具，併購科技型企業，暢通併購退出渠道；修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬投資條件；穩步推進私募股權創投基金份額轉讓試點。



（來源：新華網）