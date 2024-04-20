美國總統拜登批准佛蒙特州等地重大災難聲明

中評社北京4月20日電／據央視新聞報導，據白宮發表的聲明，當地時間4月19日，美國總統拜登批准佛蒙特州、新罕布什爾州、胡帕穀部落以及莫龍戈印第安人部落的重大災難聲明，並下令為這些受惡劣天氣影響的地區提供聯邦援助，以幫助進行災後恢復工作。



聯邦援助資金可在成本分攤的基礎上提供給州、部落和符合條件的地方政府以及部分私人非營利組織，用於災難應急和修復工作，也可在成本分攤的基礎上用於全州範圍內的減災措施。



（來源：央視新聞）