“12306存錢”？客服回應五一搶票難

中評社北京4月20日電／據澎湃新聞報導，天下苦“五一”搶票久矣。



4月19日，“12306存錢”話題登上熱搜，排名甚至達到熱搜第一。網友們的紛紛吐槽，也反映了小長假期間火車票“搶票難”、“候補難”的現狀。



其中有網友在社交媒體上表示，“搶票即候補！妥妥的在12306存錢了”。還有表示，“存了三千多了，四個人兩天的候補，莫辜負人”，也有人調侃稱“建議成立候補車票基金，候補不到的時間裡拿去做逆回購”，“12306一種新概念的演唱會門票，這也搶不到那也搶不到”。



當日，澎湃新聞記者致電鐵路12306，接線客服回應稱，“話題中的‘存錢’，這個錢是系統‘存’的，後續很多也會退還給旅客。”



據悉，4月17日，五一小長假首日（5月1日）火車票已發售。根據目前鐵路客票提前15天預售的規則類推，4月21日將開售5月5日假期最後一天火車票。



“搶不到票、候補不到也沒有其他辦法。”上述客服進一步表示，候補車票的來源是旅客的退票改簽或在規定時間內未支付後所產生的剩餘票額，如有票額會首先滿足候補購票需求，原則上按照訂單生效的時間順序進行兌現。兌換時間可以自己選擇，默認開車前六小時停止兌現，最晚停止兌現時間不晚於開車前20分鐘，沒兌現成功會自動退還。



此前12306客服曾回應澎湃新聞，“12306上的票都是到了起售時間一次性全部放出來賣，不會分批次放，且每一段有固定的票額，賣完了就沒有了。”



對於五一小長假期間的線路尤其是熱門線路是否會增開列車？客服表示，不一定所有線路都會增開，主要看各地方鐵路局的考量，會根據實時的（數據）增開列車，前提是有空餘的車廂。如果增開列車，12306客服端不會實時監測到，但用戶能直接看到，可以排隊優先候補。

