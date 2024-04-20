“刷臉”才能掛號，合理要求還是過度采集？

中評社北京4月20日電／據工人日報報導，近日，北京市民劉先生告訴記者，他在某家醫院的小程序掛號時，不僅需要先填寫就診人信息，還需要進行人臉識別驗證。但另換一家醫院後，只需填寫就診人信息就能預約掛號。



劉先生還發現，有的醫院小程序可添加多個就診人，而添加這些就診人信息時也無需人臉識別驗證。同樣是線上掛號，為何有的需要人臉識別，有的不需要？線上掛號前進行人臉識別是否有必要？



在劉先生看來，線上掛號要求人臉識別，能在一種程度上防止“黃牛”倒號，就診時人號對應，避免出現“一號難求”的情況。“但是人臉信息屬於個人隱私，有的醫院需要有的不需要，不禁讓人疑惑一些醫院是否隨意和過度索要個人信息。”劉先生說。



北京中醫院大學教授、衛生法研究中心主任霍增輝在接受《工人日報》記者採訪時表示，線上掛號沒必要設定人臉識別的環節。“人臉識別是生物識別信息的一種，屬於敏感的個人信息，一旦洩露或者非法使用，容易導致患者的人格尊嚴受到侵害或者人身、財產安全受到危害。”



霍增輝認為，在采集了患者的姓名、身份證號等必要信息的情況下，足以識別患者身份。增設人臉識別，一方面使得采集環節更為複雜，同時也增加了醫院的信息維護成本。



華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院門診部辦公室主任李剛認為，人臉識別涉及患者個人隱私，醫院沒有權力掌握這些信息。同時，人臉識別對掛號系統有更高的技術要求，醫院在信息化建設方面的投入也更多。



記者隨機體驗幾家醫院的線上掛號小程序發現，不同醫院所需要填寫的註冊信息內容也不盡相同。除了需要患者姓名、性別、身份證號等基本信息之外，個別醫院還要求患者必須填寫學歷、職業、婚姻狀況、詳細家庭住址等較為隱私的信息。

