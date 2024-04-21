2024台海觀察論壇在上海舉行

“2024台海觀察論壇”20日在華東師範大學舉行（中評社 李子寧攝） 中評社上海4月21日電（記者 李子寧）由上海海峽兩岸研究會、華東師範大學台灣研究院、上海台灣研究所及《台海研究》雜誌聯合舉辦、台灣21世紀基金會協辦的“2024台海觀察論壇”20日在華東師範大學舉行。



在開幕式致辭環節，華東師範大學台灣研究院學術委員會主任楊建榮表示，兩岸同胞的血脈相連、文化相通是無法阻斷的，兩岸未來走向統一的大勢也是不會改變的。而2024年作為一個充滿挑戰和機遇的關鍵節點，同時台海地區還是亞太地區的重要戰略支點，毫無疑問台灣政局的變動和走向將備受各方關注，因此希望通過與會專家學者的探討和深度分析，能夠加強對當前台海局勢和兩岸關係的理解和判斷，也為兩岸關係的發展出謀劃策，貢獻精力。



上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑表示，本次論壇邀請了多位兩岸專家學者共同參與，可以說具有一定的代表性、權威性、指標性。本次論壇設置了觀察台灣政局觀察、兩岸關係觀察及國際格局觀察三個子議題，收到了多篇來自兩岸學者的高質量文章，這些文章回答了很多重大問題，對未來形勢進行了一定研判，為兩岸關係的發展提出了寶貴的意見和建議，相信本次論壇將會產生積極影響。



台灣21世紀基金會副董事長高思博在賀函中表示，在當前這一關鍵時刻，支持兩岸和平發展的各界力量應冷靜審慎面對，兩岸民間則更應擴大交流，恢復兩岸人民的全面往來，在經濟、社會、教育、文化、宗教、觀光、產業發展等方面，重新建立聯結與合作，持續擴大鞏固兩岸民間的理解互信，縮短兩岸人民心理距離，促進兩岸人民的心靈契合。而兩岸智庫、學術界和兩岸有志之士更應秉持誠心、善心、信心和耐心，尋求兩岸的和平穩定，保障兩岸人民安居樂業，進而實現中華民族的偉大復興。



此次論壇共有50多位來自海峽兩岸的專家學者與會，將圍繞台灣選後島內政局民意、兩岸關係現狀趨勢、國際變局影響等議題展開深入研討。

