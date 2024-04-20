搶攻2026高雄市長？ 柯志恩接掌黨部主委

中評社台北4月20日電／國民黨“立委”柯志恩今（20日）正式接掌高雄市黨部主委，是否牽動下屆市長大選布局引發關注。黨主席朱立倫則是表示，“我們國民黨一定秉持腳踏實地，現在所做事情就是把每一天事情做好。”



中時新聞網報導，針對2026年高雄市長有無布局一事，朱立倫表示，最好布局就是每一天把該做事情做好，在地方關心民眾所有事情，在“立法院”為民喉舌、為民發聲，在議會認真努力，在基層里長認真打拚，就是最好布局，今天柯志恩擔任主任委員，會結合地方民代共同為高雄市民打拚，也會把地方心聲反應在“立法院”。他也提到，每一位前輩都是最重要諮詢對象，包括王金平院長，柯志恩也會秉持這樣精神。



被問及“對柯志恩有信心嗎？”朱立倫回應，“我對她有百分之一百信心”；媒體追問“未來（2026高雄市長選舉）大概就是她（柯志恩）了嗎？”朱立倫表示，我們國民黨一定秉持腳踏實地，現在所做事情就是把每一天事情做好，是目前最重要工作，還有兩年多，民眾在觀察她有沒有好好在“立法院”表現，有沒有好好擔任主委，有沒有好好跟議員一起努力打拚。



柯志恩表示，拿到更多選票絕對是最大角色，跟需要挑戰的目標，擔任主委就是秉持歷屆主委大家一致的努力，讓地方紮根更被選民看到，贏得更多席次，贏得更多選民對國民黨認同，絕對是我們當務之急。媒體詢問“接下來高雄市長選舉，民進黨“立委”林岱樺跟許智傑都有意爭取市長提名，如何看待？”柯志恩表示，個人覺得只要為高雄好，各黨有自己步調，秉持一貫精神，民進黨未來走向會嚴密觀察，國民黨有自己節奏。