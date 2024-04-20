供電意外頻發　台電總經理王耀庭請辭

中評社台北4月20日電／針對近日發生多起供電意外，台電總經理王耀庭今（20日）請辭總經理一職，並提到最不捨是看到每次在電力搶修時，台電同仁努力穩定供電，卻被外界誤解並無限擴大，但外界輿論不斷指責，將請辭總經理一職以示負責。“經濟部”對此表示，肯定王耀庭的領導表現，正持續慰留。



中時新聞網報導，王耀庭發出的請辭信中提到，“對於近日社會各界對於台電供電穩定議題的諸多疑慮及不信任，造成社會紛擾，本人在此向全民致歉！並正式請辭台電總經理職，以示負責”。



王耀庭感性說，身為台電主管，每每於電力搶修時，看著同仁們為了盡快協助民眾復電不顧自身安全，就馬上頭戴安全帽，在落石坍方、路塌橋斷的情況下，不顧自身安全，衝至搶修現場即便知道隨時有被落石砸中的危險，信念衹有一個，“要盡快為民眾來電趕快復電”。對於民眾賦予台電同仁“供電穩定”的責任，台電早已將之視為“義務”和必然扛起的“承擔”。415事件發生當下，也考驗台電全體同仁長久以來的各項準備及努力結果。



至於外界撻伐當天台電各區處已接獲“分區輪流停電”指令，但總部卻仍否認說謊。王耀庭強調，台電總公司及一級主管，當下絕對沒有對“分區輪流停電”這件事做任何討論，因為台電深知停電對民眾影響鉅大，因此，除非“確定執行限電程序”，否則絕不可能輕易對外發布停電通知，更論415當天的供電調度情況，仍在可控的範圍內。



他並提到，至於這封由台電調度中心所傳出的可能分區輪停指令（簡訊），這是台電內部於“有可能發生供電緊急情況時”，相關調度部門所必須預作的相關準備工作，預先的防範及準備工作必須做，台電同仁嚴謹看待每一次可能的危機、先做好準備，防患未然。



最後王耀庭說，不管是403震後的花蓮極度危險搶修工作，抑或是416桃園線同仁們所進行的停電搶修工作，他對台電同仁常常無視自身危險，一不小心就忘了“工安第一”的叮嚀，仍第一時間戮力付出義無反顧的投身搶修工作，感到驕傲，更感到萬分不捨。



王耀庭談到，對於無法在維護穩定供電的情況下，讓外界感受到台電在背後所付出的各項努力及準備，反而因緊急應變措施的各項準備造成民眾對台電的疑慮，甚至不諒解，他身為台電總經理，對未能更有效管理公司內部訊息的傳遞機制，造成社會紛擾，損及民眾對台電的信任，感到抱歉！為示負責，為此他本人即刻請辭台電總經理一職，並將全力完成交接工作與其他台電團隊成員，未來仍將持續以身為台電人為榮。



對於王耀庭請辭，“經濟部”表示，從0403地震過後，台電出動超過6000人次搶修線路，維持電力穩定；即使是發電機組受地震影響故障，或是臨時跳機，台電同仁都快速反應調度，這段時間王耀庭帶領專業台電同仁在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，目前“經濟部長”王美花、台電次長、代理董事長曾文生正持續慰留，希望他持續為台電努力。