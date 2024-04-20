天琴座流星雨22日極大　或現火流星

中評社北京4月20日電／一年一度的天琴座流星雨又要“綻放”夜空了。本月22日，該流星雨將迎來極大，喜歡流星雨的朋友可在21日和22日晚欣賞。



新華社報導，太陽系內的彗星或小行星釋放出的大量碎片，在進入地球大氣層時高速燃燒就形成了流星雨。流星雨的出現有一定規律性，往往在每年大致相同的時間段出現。



天琴座流星雨的歷史非常悠久，在中國古代的歷史資料中可以找到它的記錄。



中國天文學會會員、天津市天文學會理事賴迪輝介紹，天琴座流星雨的活躍期出現在每年的4月14日至30日，極大時間一般在22日前後，極大時ZHR（天頂每時出現率）在18左右。雖然流量不是很大，但亮流星多，尤其是明亮的火流星，觀測價值較高。



天琴座流星雨的輻射點位於天琴座和武仙座的交界處，距離明亮的織女星不太遠。在4月下旬，對中國大部分地區來說，天黑後，織女星還沒有升出地面，因此在後半夜觀測天琴座流星雨效果比較好，屆時輻射點將處於比較方便觀測的位置。



“今年天琴座流星雨將於22日迎來極大，極大時刻預計發生在15時左右，感興趣的公眾可在21日和22日晚進行觀測。不過這兩天的月相接近滿月，明亮的月光對觀測會有較大影響，再加上該流星雨本身流量不大，要想觀測到流星需要一點點運氣和耐心。”賴迪輝說。



怎樣才能更好地觀測到這場流星雨？賴迪輝表示，流星雨用肉眼觀測即可，觀測時最好遠離城市燈光的影響；觀測場地儘量開闊，建築物和樹木的遮擋要盡可能少；觀測時儘量避開月光；不要只盯著輻射點看，適當擴大搜索範圍，流星可能在輻射點以外的地方出現。