中評關注：兩岸專家學者剖析涉台熱點議題

“兩岸關係觀察”論壇舉行會議總結（中評社 李子寧攝） 中評社上海4月21日電（記者 李子寧）由上海海峽兩岸研究會、華東師範大學台灣研究院、上海台灣研究所及《台海研究》雜誌聯合舉辦、台灣21世紀基金會協辦的“2024台海觀察論壇”20日在華東師範大學舉行。



在論壇總結環節，“台灣政局觀察組”總結人、上海公共關係研究院執行院長李秘表示，該組的專家學者主要認為，在台灣選舉制度對“小黨”不利的情況下，民眾黨獲得了突破，在一定程度上反映了中間選民對傳統“藍綠結構”的不滿，也說明台灣的政黨政治的出現了碎片化的趨勢，給台灣的中間選民以及新型政治勢力都提供了新的空間。另外，對於未來政局的看法，該組專家認為由於賴清德是“少數執政”，所以對他來說最重要的任務是處理“內部事務”，包括經濟、民生、朝野關係的理順等，這些都是選民最有感也最能夠讓賴清德獲得支持的議題。但相信他在“防務”及“去中國化”方面也會更加用力。同時還有專家認為，未來台灣三黨主要的“攻防戰場”是在“立法院”，“攻防”焦點在於民生議題，兩岸關係對台灣政治有重要的影響，只要兩岸關係穩定，台灣政局也會相對比較穩定。



“兩岸關係觀察組”總結人、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元說，該組專家普遍認為，在中美關係的大格局下，兩岸關係雖不樂觀，但也不會有太大的意外發生，另外在中美關係進入相對穩定期的情況下，要思考能否找到可以穩定兩岸關係的窗口。而賴清德的“台獨”路線大概也不會改變，而且更重要的是與蔡英文相比，賴清德在做事情上可能更加不留餘地，所以其危險性更大，同時對於民進黨推動的“文化台獨”要保持一定的警惕。此外，在兩岸經貿方面，學者們認為，雖然兩岸經貿關係呈現下降，但還談不上到了“脫鈎”的狀態，而是受到兩岸政治關係、大陸經濟轉型升級等因素的影響，所以在新的環境下，兩岸在經貿方面要找到新的合作點和創新點。

