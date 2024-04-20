以色列和伊朗或陷低烈度“報復循環”

中評社北京4月20日電／伊朗中部伊斯法罕省19日凌晨發生爆炸，伊朗多地啟動了防空系統，攔截數架無人機。美國廣播公司報導，以色列當天凌晨對伊朗境內發動襲擊。



新華社報導，分析人士指出，此次襲擊被認為是以色列對此前伊朗為報復“炸館”事件打擊以色列的回應，但襲擊未給伊朗帶來嚴重損失，表明以方更多是為了警告威懾而非升級衝突。伊朗方面因此也不太可能採取過於猛烈的回擊行動，中東局勢或陷入一種低烈度的“報復循環”。但這種“報復循環”包含巨大風險，一旦出現誤判很可能造成地區局勢嚴重升級。



襲擊方式有講究



據伊朗媒體報導，伊朗伊斯法罕省東北部19日發生爆炸，爆炸地點靠近伊斯法罕國際機場和伊朗空軍的基地。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚同日說，伊朗防空部隊當天早些時候在伊斯法罕省擊落微型飛行器，伊方未遭受任何人員傷亡。



伊朗駐敘利亞使館館舍本月1日遭以色列襲擊後，伊朗于14日凌晨對以色列本土發動大規模導彈和無人機襲擊，以示報復。以色列戰時內閣回應稱，將“明確而有力地”對伊朗襲擊作出反擊。此次爆炸發生後，雖然以色列官方拒絕置評，但多家媒體報導都說是以色列發動了襲擊。



有分析指出，以色列長期奉行“對等報復”策略，且當前維持衝突狀態對以總理內塔尼亞胡繼續執政有利，因此以色列報復伊朗在意料之中。不過從此次襲擊的具體情況看，襲擊地點和方式顯然經過精心挑選。



伊斯法罕省省會伊斯法罕市有多個核研究場所，包括一個鈾轉化工廠。爆炸發生後，國際原子能機構在社交媒體發文，確認伊朗核設施未受損。美國福克斯新聞也援引美軍方人士的話說，以色列的襲擊目標是位於伊斯法罕的軍事基地，而不是核設施。

