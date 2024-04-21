中評關注：有何因素影響兩岸關係？專家分析

“兩岸關係觀察”分論壇現場（中評社 李子寧攝） 中評社上海4月21日電（記者 李子寧）由上海海峽兩岸研究會、華東師範大學台灣研究院、上海台灣研究所及《台海研究》雜誌聯合舉辦、台灣21世紀基金會協辦的“2024台海觀察論壇”20日在華東師範大學舉行。在“兩岸關係觀察”分論壇上，兩岸學者就影響兩岸關係的因素進行觀點分享，並就此展開深入分析探討。



全國台灣研究會研究員楊幽燕表示，此次“習馬二會”中習總書記所做的對台論述，台灣人民應該要有足夠的認識。可以說相關論述是二十大以後出台的最新也是最重要的對台政策論述，其意義不亞於二十大或者第一次的“習馬會”。



楊幽燕說，講話中“一國同族”的表述應該是對台灣一個非常大的善意，在這個時間點也具有很強的針對性和指導意義，對於今後的兩岸關係和國際政治方面都有更多的啟示。另外，相關論述是以馬英九為平台，將和平的聲音，團結的聲音傳遞給台灣各黨派、各階層，也是促融合促交流的一種號召。



東海大學通識中心教授潘兆民表示，2024美國總統大選結果可能會對中國大陸和台灣都產生更為深遠的影響。美國政府換屆後，美國的某些人很可能會逼迫賴清德做出不符合台灣利益的危險的事情，致使台灣可能面臨更緊張的情勢，台灣人民要“繫緊安全帶，自求多福”。

