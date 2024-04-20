廣東提升防汛應急響應至Ⅲ級

中評社北京4月20日電／廣東省防汛防旱防風總指揮部20日10時將防汛應急響應提升至Ⅲ級。根據當日通報，廣東多地已出現大暴雨且降雨仍將持續，發生江河洪水、山洪、地質災害、城鄉內澇等風險進一步增大，防汛形勢十分嚴峻。



新華社報導，記者從廣州白雲機場瞭解到，截至20日12時48分，白雲機場延誤1小時以上未執行出港的客運航班為105班。白雲機場航班大面積延誤應急處置響應等級已升級為橙色。19日，受雷雨大風天氣影響，白雲機場一度啟動了最高等級的航班大面積延誤應急處置響應，此後取消，20日又再次啟動。



據廣東省氣象台監測預報，19日早晨以來，粵北、粵西和珠三角出現了暴雨到大暴雨，其中廣州北部、惠州北部、清遠南部和韶關南部出現了特大暴雨，部分地區出現了8級至11級短時大風、小冰雹和短時強降水。20日至22日，粵北、珠三角有連續暴雨過程。



同日，廣東省水利防汛應急響應由Ⅳ級提升至Ⅲ級。據預測，4月20日至22日，廣東中北部地區仍有持續強降雨，北江流域可能出現較大洪水。廣東省水利廳相關負責人介紹，本次降雨過程，降雨範圍廣、累積雨量大，出現中小河流洪水、山洪、城鄉內澇等風險較大。為進一步做好當前水利防汛工作，廣東省水利廳嚴密部署、加強調度，強化監測預報預警和會商研判，科學調度水工程，調度北江飛來峽水庫和樂昌峽水庫提前預泄騰庫，累計騰庫3.48億立方米；加強水工程管控，做好應急搶險準備，派出2個工作組赴韶關、清遠、河源、梅州等地督導暴雨洪水防禦工作。