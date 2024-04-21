西安碑林臨書台北開展　搭建文化交流新平台

2024“臨古開新.共書輝煌～西安碑林海峽兩岸臨書展”啟動儀式，左起潘淑梅、楊旭堂、劉梅琴、翁宏文、李建榮、張松蓮、黃齊元、嚴雋泰、陳春霖。（中華翰維文化推廣協會提供） 中評社台北4月21日電／由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、西安碑林博物館、中華翰維文化推廣協會聯合主辦的2024“臨古開新.共書輝煌～西安碑林海峽兩岸臨書展”，於4月20日在台北市客家文化中心開展，展出內容匯聚兩岸與海內外徵集的百幅臨書優秀作品，及20幅書法名家觀摩作品，展期至5月26日。



繼2022年首屆展出大受好評後，“2024臨古開新.共書輝煌～西安碑林海峽兩岸臨書展”3月已在西安碑林博物館進行首展，4月20日在台北市客家文化中心氣質開展。展出內容匯聚兩岸臨書徵集的百幅優秀作品和20幅書法名家觀摩作品，並介紹西安碑林博物館千年歷史與珍藏的唐代名碑，看頭十足。



台灣藝術大學前校長黃光男、靜波文化協會董事長嚴雋泰、救國團副主任翁宏文、中山學術文化基金會秘書長李建榮、文化大學華岡博物館長劉梅琴、故宮器物處科長蔡慶良、楊英風美術館長王維妮、中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖等上百人參與開幕活動。



陝西省文物交流協會理事張建武發來賀詞表示，期望以臨書加深兩岸書法愛好者對碑林藏石的認識、搭建兩岸文化交流的新平台。



黃光男先是稱讚展覽的精緻，並表示傳統是現代的基石，以古人為師，能學習古人的優點，提升文化的底蘊。陳春霖說，他觀察到兩岸作品在選題及表現上相互影響，體現兩岸交流的價值和意義。



展場中的兩岸臨書優秀作品獲得眾多觀眾的青睞，三五成群駐足圍觀並交換意見，碑林文化展區展出“國寶碑林”、“唐代書法大觀”，前者介紹碑林博物館從典藏歷代名碑至成立博物館的故事，後者介紹12件包含集“三帝”於一身的迎賓第一碑《石台孝經》、紀錄早期基督教與唐代結緣的《大秦景教流行中國碑》，及由唐代名書家顏真卿所書的《多寶塔感應碑》，並被視為學習顏體書法入門之作等唐代名碑拓片。讓喜愛書法的觀眾不用飛去西安，在台灣就能感受到古代名碑的書體魅力。



此外，展場內更精心設計造字遊戲、書法求籤遊戲、濾鏡美照體驗、填字解謎遊戲、鋼印體驗、乾拓體驗等多款體驗設施。也規劃書法文化講座、拓碑體驗，提供觀眾豐富、有趣的書法藝術饗宴，免費參加。