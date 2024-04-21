中評鏡頭：桃園榮民之家英式理髮廳很時尚　

桃園榮民之家內有一間很時尚的英式理髮廳。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）桃園榮民之家今年歡度50周年慶，在園區中心點的“中正紀念堂”是榮民長輩的聚會所，內部有一間很時尚的英式理髮廳，內部裝潢運用深色色調，打造沉穩內斂與朝氣樂活兼容的氛圍，剪髮加洗髮只要新台幣200元，還有提供修臉與染髮服務，讓榮民長輩隨時都能方便整理儀容。



桃園榮民之家在1974年成立，面積廣達7.8公頃，左右各有榮舍共8棟，還有蔣介石銅像矗立在園區中心點，銅像正後方的中正紀念堂內設有福利社、理髮廳、咖啡廳、茶軒、藝廊、書廊與休閒娛樂室，方便榮民長輩處理生活大小事。



其中又屬店名叫“爺們”的英式理髮廳最受榮民長輩歡迎，70多歲的陳姓榮民告訴中評社，他幾乎每月都會到理髮廳修整儀容，便宜又方便，且內部裝潢很時尚，又採高挑設計，在裡面剪頭髮感覺很舒適，一點都不會輸給外面的理髮廳。



英式理髮廳的設計理念是以頭髮顏色黑、灰、白的變換，代表每個人生命歷程的演進，而對頭髮儀容的整理，則隱含著對生命的修煉，所以理髮廳的設計以英式風格為基底，並運用廳內外上下的色調反差，創造沉穩內斂、朝氣樂活的兼容氛圍。