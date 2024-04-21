國民黨基隆青工總會長交接　爭取年輕選票

左起國民黨基隆市青工會總會長方品璇、榮譽總會長余治明接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆4月21日電（記者 張穎齊）中國國民黨基隆市青年工作委員會20日舉行總會長交接儀式，馬英九文教基金會“大九學堂”成員、前總會長余治明交棒給方品璇，國民黨基隆市長謝國樑、“立委”林沛祥、葛如鈞等均與會給予勉勵祝福。對於未來將與台灣民眾黨競爭年輕票源，余治明、方品璇表示有信心、不畏懼，與民眾黨會公平競爭，爭取更多青年支持。



國民黨基隆市青工總會長及各區會長授證典禮20日於國民黨基隆市黨部舉行，與會的有國民黨基隆市長謝國樑、基隆市黨部主委吳國勝、“立委”林沛祥、葛如鈞、基隆市議員鄭愷玲、基隆市青工榮譽總會長余治明、新任總會長方品璇、副總會長黃申棟、總幹事謝若彤、全台青工總會長廖怡琇、秘書長吳禹辰、台北市大安區青工總會長陳姿潔、新北青工榮譽總會長葉瀚謙、青年團長羅雍勝、桃園青年團長鮑加安、噶瑪蘭青年團理事長張桓翊、前基隆市黨部發言人馬仲豪、中正區會長藍世昌等。現場約60人。



謝國樑、林沛祥、葛如鈞、吳國勝、鄭愷玲、廖怡琇等人輪流上台致詞，給予國民黨基隆青年軍鼓勵，均表示國民黨的年輕化與未來都將交棒給年輕人。在吳國勝的監交下，29歲的余治明將總會長一職交棒給鄭愷玲女兒28歲的方品璇，期許國民黨更加年輕化。



現場氣氛熱絡，不少國民黨籍或無黨籍的年輕男女來參與，其中葛如均備受歡迎，葛如均也熱情分享年輕數位的經驗，不吝傳授給青年們。



會後余治明、方品璇均接受中評社訪問，對於國民黨以及基隆市老齡化，有如何突破、爭取年輕支持度想法？余治明說，青工會過去辦了很多活動，未來也規畫舉辦校園講座，盼透過學校社團邀約去分享專業技能，讓校園學子逐漸認同國民黨的理念，成為新的生力軍。方品璇則給自己2個目標，一、基隆市角落有很多有為青年，期望透過青工會的平台串流，舉辦軟性市集活動一起參與；二、不少年輕學子對政治幕僚有興趣，政府、民代都需要這些年輕力量，他們畢業後，青工會可作為橋梁協助引薦。



至於民進黨的青年支持度不差，民眾黨更受青睞，未來藍白在青年方面的競合？余治明說，短影音是當前趨勢，還有社交軟體Threads的興起，國民黨起步還是有點晚，未來會加強短影音，瞭解最新的、最年輕的使用平台，宣傳國民黨理念讓，更多人認識加入。方品璇說，面對民眾黨的崛起，未來在基隆選戰布局會很明顯，青工會會與黨部溝通，讓更多年輕人有發揮舞台的空間，此刻就是契機，仍會與民眾黨公平競爭。