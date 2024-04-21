葛如鈞：推數位平台　虛實並進爭取青年

國民黨“立委”葛如鈞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆4月21日電（記者 張穎齊）藍綠白爭搶青年選票，中國國民黨主席朱立倫為爭取青年支持，推動黨務組織改造案，將黨內青年組織整併成立為數位青年委員會“KMT Studio”。國民黨“立委”、KMT Studio召集人葛如鈞接受中評社訪問表示，透過KMT Studio這個數位黨部平台，邀集各行各業所有人、不分年齡層加入，平台上會有好玩的、工作的、科技知識的各種內容，讓年輕人覺得專業又有趣，無論是虛擬或現實世界，國民黨都會並進，使青年更認識新鮮的國民黨。



現年42歲葛如鈞，1981年出生於台北，台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士、日本慶應大學媒體設計博士後研究員，現任國民黨不分區“立委”，人稱“寶博士”。歷任SLP全球創業家網路台北分部年度執行長、林克威許公司共同創辦人暨執行長、Memora Inc穿戴式人工智慧相機公司共同創辦人、台北科技大學互動設計學系專任助理教授，曾推出摩斯漢堡訂餐應用程式等多款熱門APP。



針對數位青年委員會具體成效，葛如鈞表示，會有更多的發表會，在實體方面也與基北北、全台各地串連，KMT Studio的概略是，在知識科技面前，所有人都是青年學生，國民黨是很重視學習知識、展望未來的政黨，也獲得朱立倫支持，在KMT Studio上，除了累積黨的資源與知識外，還會有又工作、又玩耍的內容去連結，大家一起學習。



葛如鈞指出，虛實之間也會連結，會與全台各地的國民黨青工總會、青年團，一起將知識融合，其實在原宇宙世界裡，不分你我與年齡，都是青年，他也會將之前在質詢“行政院長”陳建仁時，示範使用AI的技巧，分享給大家。另外很多“立委”辦公室都有會電競的年輕人，也可透過好玩、有趣的電競方式來學習、考試，KMT Studio就是知識交流的平台，會吸引更多年輕人參加，將現在與未來做聯結，KMT Studio是開枝散葉分散式、去中心化的。



未來與台灣民眾黨爭取年輕支持者的競合？葛如鈞說，年輕人的眼睛是雪亮的，年輕人很聰明，當然普遍都認為現實中有相對的被剝奪感，大家都有話想說，只是沒機會去說出，國民黨歡迎各不同專業類別、工作、年齡的人，但凡對議題有不同想法，都會歡迎，會就先進的議題交流，到最後都會發現，國民黨是最尊重專業知識、科技未來的政黨，現在已有愈來愈多年輕人發現了。

