桃園馬祖擺暝文化祭　席開70桌助弱勢

2024桃園馬祖擺暝文化祭維持馬祖傳統特有的“乩轎會香”活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）2024桃園馬祖擺暝文化祭20日盛大展開，除了維持馬祖傳統特有的“乩轎會香”活動外，更席開70桌的“食福宴”，邀請獨居老人及弱勢家庭一同享用豐盛菜餚，也一同接受神明祝福，保佑來年平安順利。



桃園馬祖擺暝文化祭20日舉行點亮平安風燈祈福儀式，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、連江縣副縣長陳冠人、國民黨“立委”陳雪生與邱若華、國民黨桃園市議員段樹文與楊朝偉、八德區長蔡豊展、桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會理事長陳添信、桃園市馬祖同鄉會理事長邱靖舜等人均一同出席與會。



張善政表示，桃園是許多馬祖人移居的縣市，目前約有5萬名馬祖鄉親居住在桃園，擺暝文化祭則是馬祖神聖且熱鬧非凡的節慶，市府將持續與連江縣政府合作，照顧馬祖同鄉，讓馬祖重要傳統習俗持續在桃園延續，也讓馬祖鄉親在桃園感受家的溫暖。



陳冠人指出，桃園是馬祖人的第二故鄉，非常感謝桃園市府團隊對馬祖文化的重視及支持，祈求所有神明持續庇佑桃園及馬祖平順安康。



陳添信說，擺暝文化祭是馬祖人重要神聖且熱鬧非凡的節慶，包括敬天、謝神、祈福與團圓等活動，連續第3年在桃園舉辦，讓馬祖離鄉遊子互相扶持及傳承傳統文化的精神。“擺暝”這個詞聽起來很神秘，其實是福州話，當地口語音近“北漫”。“擺”是陳列、擺放的意思，“暝”即是“夜晚”，意指在晚上擺設好供品祭神的儀式。今年活動共有馬祖分香來台的14間宮廟熱情參與，也獲得桃園市馬祖同鄉會及閩東語推廣協進會的大力幫忙。



桃園市民政局表示，馬祖人移居桃園市人口約5萬人，其中八德區約3萬人。為讓馬祖的鄉親在桃園有家的感覺，呈現出桃園族群共融的發展特色，從2022年起舉辦桃園馬祖擺暝文化祭，除傳承擺暝既有的活動及持續協助鼓板樂的發展外，亦加入閩東語的介紹及推廣，以及性平、廉政及強迫入學宣導，不僅保存馬祖語言文化，更讓活動富有知識內涵。