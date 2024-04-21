中評鏡頭：桃園龍岡米干節　因缺水改灑水

2024桃園龍岡米干節20日正式開幕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）2024桃園龍岡米干節20日正式開幕，但以往開幕重頭戲的潑水祈福儀式，卻因近期石門水庫蓄水率過低，水情不佳而改成以灑水方式慶祝，雖然少了潑水環節，但仍不減遊客興緻，大批人潮仍湧入會場一起踩街、吃米干、看表演，體驗龍岡米干節的魅力。



第二次國共內戰時，桃園龍岡忠貞新村一帶成為異域孤軍撤退來台被安置的地方，且多以雲南人為主，便將滇、緬、泰的飲食文化引進，讓龍岡地區有著濃濃的異國風情，米干更是當地居民從小吃到大的美食。



潑水節活動在東南亞泰國及緬甸等地一向是當地重要的年節傳統活動，充滿熱情與祝福，會以象徵潔淨的水潑灑在民眾身上，藉以洗淨不吉祥的事物，祈求新的一年帶來更多的幸福與祝福，今年米干節第一周仍以潑水節活動延續泰緬潑水傳統，但卻因石門水庫蓄水量僅剩24.57%，鑒於水情不佳，所以才把原本的潑水祈福活動改成灑水的方式進行，由三寶寺的高僧帶領民眾一同浴佛並合十祈禱。



桃園龍岡米干節今年分為“水花”與“火舞”兩大主題區，從即日起到28日都有一連串的精采表演，希望歡樂的美食文化節慶活動也能為民眾帶來安定的力量，趨吉避凶，並迎接新年新契機。