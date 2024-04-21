中國成功發射遙感四十二號02星

中評社香港4月21日電／4月21日7時45分，中國在西昌衞星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感四十二號02星發射升空，衞星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



新華社報導，這次任務是長征系列運載火箭的第517次飛行。

