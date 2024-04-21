山東：持續推動國企領域正風肅紀反腐

中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網消息，記者日前從山東省紀委監委獲悉，該省紀委監委自去年4月開展省屬國有企業“靠企吃企”整治以來，共立案230件264人，黨紀政務處分163人次。山東國惠投資控股集團有限公司原黨委書記、董事長尹鵬，山東省機場管理集團有限公司原黨委委員、副總經理李偉等一批違紀違法黨員領導幹部被查處，在當地國企領域形成了有力震懾。



為鞏固整治成效，山東省紀委監委進一步深化“靠企吃企”常態化監督整治，相關方案已於日前印發。



“小切口”縱深推進是開展整治的重要方式。山東省紀委監委各相關派駐紀檢監察組及國企內設紀檢監察機構根據行業、企業特點，因地制宜推進靶向治理。山東能源集團紀委嚴查“靠煤吃煤”“靠礦吃礦”及非法經營同類營業問題，查處子公司貴州礦業有限公司原黨委書記王均才等10人。山東省紀委監委駐省農信社紀檢監察組加大對違規經商辦企業、充當資金掮客等問題排查整治力度，開展投資經營違規關聯、違規融資和信貸等方面專項治理。山東重工集團紀委選取工程建設、招標投標、資產資源交易和物資購銷等重點領域實施專項整治。山東省港口集團紀委聚焦招采領域中存在的不走程序、規避監督，圍標串標、謀取利益，濫用職權、失職失責等問題強化懲治。



“總結去年查辦典型案件暴露的普遍問題，今年整治進一步聚焦在投資、招投標、金融、國有資產管理、違規吃喝等方面。”山東省紀委監委第五監督檢查室幹部陳瑋介紹，堅持個案查處與系統整治相結合是推進整治的關鍵。



以山東水發集團腐敗案為例，接到巡視移交問題線索後，該省紀委監委第五監督檢查室會同駐省國資委紀檢監察組、臨沂市監委啟動“室組地”聯合辦案機制，循線深挖，查處集團領導、中層幹部等10餘人，促進企業修復淨化政治生態。“新一輪整治，將在梳理深挖一批新問題線索的同時，對去年‘靠企吃企’問題線索開展‘回頭看’，做到應查盡查、一查到底。”陳瑋說。

