四川：層層壓實巡視整改政治責任

中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委報導，近日，四川省大邑縣紀委監委公開通報曝光多起違反公車使用管理規定的典型問題：大邑縣市場監督管理局幹部趙某某先後13次使用公務加油卡為私車加油，共計消費3725.97元。趙某某受到黨內警告處分，違紀款予以收繳……



今年1月，四川省委第二巡視組向大邑縣委反饋巡視情況，公務加油卡、公車維修管理不規範就是反饋問題之一。對此，大邑縣紀委監委開展公務用車使用管理違紀違法問題線索“大起底”，嚴肅查處趙某某私車公養等10起問題，推動縣機關事務中心等職能單位建立公務用車規範使用管理、聯合巡檢制度，形成《公務用車管理實施辦法》，進一步加強宣傳教育。



發揮巡視利劍作用，必須在整改上較真碰硬。四川省認真貫徹新修訂的《中國共產黨巡視工作條例》，始終把巡視整改作為推進高質量發展和全面從嚴治黨的有力抓手，持續壓實各方整改責任，強化整改日常監督，堅決做到件件有着落、事事有回音，以整改實效彰顯利劍作用。目前，十二屆省委前兩輪巡視反饋76個被巡視黨組織的4280個問題，在集中整改期內已完成整改3014個。



“壓實巡視整改政治責任，省委書記專題會議、省委常委會會議常態化聽取每輪巡視整改情況匯報，對相關責任主體落實整改責任提出明確要求。”四川省委巡視辦相關負責人介紹，省委巡視工作領導小組定期調度整改進展情況，研究問題線索處置和巡視成果運用。分管省領導加強對分管領域問題整改的領導和督導，針對巡視通報問題，召開專題會議，研究解決辦法。



同時，四川省制定關於加強巡視整改和成果運用的工作措施，將被巡視黨組織、省紀委監委機關、省委組織部、省委巡視機構、相關職能部門等責任主體的職責任務，細化明確為6個方面36條具體措施。修訂省委巡視工作五年規劃，首次明確巡視和整改落實情況“回頭看”“兩個全覆蓋”。

