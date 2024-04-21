中經評論：工業經濟增長快亮點新

中評社北京4月21日電／據中國經濟網報導，工業是綜合國力的根基、經濟發展的“壓艙石”。日前，國新辦舉行新聞發布會，介紹2024年一季度工業和信息化發展情況。相關負責人表示，一季度我國規模以上工業增加值同比增長6.1%，為8個季度以來的最高值，工業經濟保持較快增長，總體實現良好開局。



工業經濟保持較快增長，是2024年中國經濟首季報的一個亮點。一季度GDP增長，主要是工業回升、服務業向好共同帶動的，工業和服務業對GDP增長的貢獻率超過90%。再看具體數據，一季度工業經濟精彩紛呈、亮點頗多，可以說是“新新”向榮。



一個是新變化提振發展信心。在全球經濟不確定性增加的大背景下，企業效益持續改善，前兩個月，規模以上工業企業實現利潤同比增長10.2%；企業生產經營活動加快、經濟景氣水平回升，3月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.8%。工業恢復超預期，反映了實體經濟轉型升級的積極成效，也彰顯著中國經濟發展韌性和潛力。



一個是新質生產力帶來發展新機遇。一季度，規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，高技術產業投資同比增長11.4%，充電樁、3D打印設備、電子元件產品產量同比分別增長41.7%、40.6%、39.5%。新產業壯大、新動能噴湧，為經濟發展注入更多新生力量。



借由亮點觀走勢，不難發現，工業經濟回升向好的積極因素持續累積。從生產端看，我國具備完整的工業體系，“中國創造”不斷加速，某些領域正由“跟跑者”向“並行者”“領跑者”轉變。目前，我國已建立29家國家製造業創新中心，專精特新“小巨人”企業已達1.2萬家。隨著培育和發展新質生產力的力度不斷增加，企業創新活力將持續釋放，為塑造發展新優勢積蓄動能。



從消費端看，消費者對中高端、品質化、多樣化產品的需求日益增多，“購物車”的升級換代，將撬動整個產業鏈條的全方位升級。例如，在消費品以舊換新方面，2023年底民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過30億台，僅汽車、家電更新換代就能創造萬億元規模的市場空間，有利於製造業轉型升級、經濟結構優化。

